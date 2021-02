Ridderkerkse kerken houden bijeenkomst van verootmoediging en gebed

In navolging van kerken in de Friese Wouden (10 februari) en Dordrecht (woensdagavond) beleggen ook kerken in Ridderkerk een „bijeenkomst van verootmoediging en gebed”, op woensdag 3 maart. Deze wordt online uitgezonden vanuit twee kerkgebouwen: de Singelkerk in Ridderkerk-Centrum en de Eben-Haëzerkerk in Ridderkerk-Slikkerveer.