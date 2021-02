Straffen tot acht maanden cel voor relschoppers Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft woensdag straffen tot acht maanden cel opgelegd aan vier verdachten die betrokken waren bij de zogeheten avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari. De hoogste straf was voor een 35-jarige man uit Weert, die met stenen heeft gegooid naar de politie en betrokken was bij het plunderen van een Jumbofiliaal op het Centraal Station van Eindhoven.