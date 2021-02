Vaccinatiedebat illustreert belang gewetensvrijheid

De crisis die we doormaken is ernstig. Daarbij komt er druk te staan op grondrechten. Wat zijn onze grondrechten waard? Dat blijkt uit hoe de overheid ermee omgaat. Voor de gereformeerde gezindte is die druk een belangrijk signaal. Voor inbreuk op grondrechten zal een tol moeten worden betaald. Zijn we alert?