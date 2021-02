‘Chinese taxi-app Didi komt naar Europa’

De Chinese taxi-app Didi Chuxing wil ook de West-Europese markt op. Het bedrijf, dat behalve in eigen land vooral in Latijns-Amerika actief is, heeft zijn zinnen gezet op het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Daar zouden de Chinezen al in de eerste helft van dit jaar actief willen worden, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden rond het bedrijf.