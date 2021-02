Kamer wil dat kabinet meer doet voor horeca en hoger onderwijs

Meerdere partijen in de Tweede Kamer roepen het kabinet woensdag op om in de coronacrisis meer te doen voor zowel de horeca als het hoger onderwijs. Ze willen dat het kabinet onderzoekt of horecabedrijven hun terrassen weer „behoedzaam” kunnen openen. Ook moeten naast het mbo ook het hbo en de universiteiten weer open kunnen.