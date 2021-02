NOS-hoofdredacteur: filmpje Tarik Z. gaat te ver

Hoewel het filmpje op Instagram van de voormalige ‘Journaal-gijzelnemer’ Tarik Z. in wettelijke zin kennelijk niet bedreigend is, voelt dat voor de NOS toch echt wel zo. „Hij heeft bij ons op de redactie gestaan met een wapen, en nu stuurt hij zoiets rond”, zegt hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff in een reactie. „Dit gaat te ver.”