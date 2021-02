Aantal restaurants Schiermonnikoog opent 16 maart de deuren

Een groep hotels op Schiermonnikoog opent 16 maart de eetgelegenheden, ook al zou dat in strijd zijn met de coronamaatregelen op dat moment. De hotels verzetten zich hiermee tegen het „totale gebrek aan perspectief dat de overheid geeft aan de horeca”. De datum is symbolisch gekozen, omdat het dan een jaar geleden is dat Nederland voor het eerst op slot ging.