Veertien verdachten aanslagen Parijs in België naar de rechter

Veertien verdachten van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in 2015 moeten in België voor de rechter verschijnen. Het gaat om personen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan de voorbereiding van de aanslagen, mogelijk zonder daarvan af te weten. Wanneer het proces voor de correctionele rechtbank in Brussel begint is nog niet bekend.