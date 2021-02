Leider jihadisten in Duitsland krijgt 10 jaar cel

De man die volgens justitie de chef en inspirator is geweest van een netwerk van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Duitsland, Ahmad Abdulaziz Abdullah A., is tot 10,5 jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie. De aanklagers hadden een iets hogere straf tegen Abu Walaa geëist, namelijk 11,5 jaar, aldus Duitse media op woensdag.