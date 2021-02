Hotelconcern Accor hard geraakt door coronacrisis

Het grote Franse hotelconcern Accor, bekend van ketens als Ibis, Sofitel, Novotel en Mercure, heeft vorig jaar zware klappen gekregen door de uitbraak van het coronavirus en de malaise in de reis- en toerismesector door de pandemie. Daardoor kwamen er veel minder mensen in de hotels van Accor, dat ook tientallen vestigingen heeft in Nederland.