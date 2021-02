Raad van State laat expert bemiddelen in schadezaak gaswinning

Een woningeigenaar uit Meedhuizen, in het Groningse gaswinningsgebied, moet nog even wachten op een uitspraak van de Raad van State. Hij had bij de hoogste bestuursrechter een zaak aangespannen tegen het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), dat gaswinningsschade afhandelt. De twee partijen hebben een verschil van mening over een aantal schades aan het huis van de man. Volgens het schadeloket zijn die niet veroorzaakt door de gaswinning, maar de huiseigenaar zegt van wel en heeft een tegenonderzoek laten doen waar dat uit blijkt.