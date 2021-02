Kabinet verhoogt maximumvergoeding vaste lasten

Het kabinet verhoogt de maximumbedragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), een regeling die door de coronacrisis in het leven is geroepen. Hiervoor wordt 375 miljoen euro opzijgezet. Bedrijven met minder dan 250 werknemers kunnen nu maximaal 550.000 euro aan vaste lasten vergoed krijgen, in plaats van 330.000. Het maximumbedrag voor grote bedrijven gaat van 400.000 euro naar 600.00 euro per kwartaal. Het gaat om de eerste twee kwartalen van het jaar.