Van Dissel: lockdown voorkwam zo’n 41.000 ziekenhuisopnames

De lockdown heeft sinds half december ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen, vertelde Jaap van Dissel van het RIVM woensdag in een presentatie aan Tweede Kamerleden. Dat is inclusief de effecten van de avondklok en het advies om thuis nog hooguit één persoon per dag te ontvangen. Die maatregelen gingen een maand geleden in.