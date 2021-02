Duitse politie boos over achterstelling bij vaccinaties

De prioriteiten in de vaccinatiecampagnes in Duitsland zorgen voor ‘vaccinatiejaloezie’ onder beroepsgroepen. Zo worden volgens de politiebond in de deelstaat Noordrijn-Westfalen de leraren „voorgetrokken”. Bondsvoorzitter Michael Mertens zei boos tegen de Rheinische Post dat de politiemensen volgens de laatste schema’s weggezakt zijn op de lijst van eerst te vaccineren mensen en de leraren zijn plotseling bovenaan gezet.