Nikkei sluit fors lager door verliezen chipbedrijven

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs woensdag fors lager gesloten. Vooral de chipbedrijven werden van de hand gedaan door de vrees dat de koerswaarderingen in de sector te hard zijn opgelopen. Bedrijven die juist zwaar zijn getroffen door de coronapandemie werden opgepikt door de hoop op een sterk economisch herstel van de crisis. Ook elders in de Aziatische regio lieten de beursgraadmeters flinke verliezen zien.