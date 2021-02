Kamer debatteert over corona, ‘logica zoek’ voor linkse oppositie

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de avondklok. Dat Rutte naast demissionair premier ook partijleider van de VVD is en er over drie weken verkiezingen zijn, zal de oppositie vermoedelijk aangrijpen tijdens het debat.