Relschoppers en plunderaars Eindhoven voor de rechter

Vier mannen die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in Eindhoven staan woensdag voor de politierechter in Den Bosch. De rellen concentreerden zich die dag onder meer op het Stationsplein, waarbij fikse schade werd aangericht aan station Eindhoven Centraal. De Jumbovestiging in het stationsgebouw werd geplunderd. Twee van de vier verdachten staan mede daarvoor terecht.