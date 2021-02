‘Kopen op afspraak goed nieuws voor showroom of fietsenzaak’

Voor autodealers of fietsenverkopers is het goed nieuws dat klanten op afspraak weer hun winkels en showrooms mogen bezoeken. Voor grotere aankopen zoals een auto, scooter of e-bike is goed persoonlijk advies namelijk belangrijk. Dat wordt door de beperkte opening van winkels weer mogelijk, aldus de branchevereniging voor de mobiliteitssector RAI Vereniging.