Blokker noemt winkelen op afspraak een stap in de goede richting, al wil de winkelketen het liefst weer normaal open voor zijn klanten. „We zijn blij dat we weer wat klanten mogen verwelkomen. Dit is misschien niet wat we hadden gehoopt, maar wel wat er nu kan, dus gaan we er zeker gebruik van maken”, zegt een woordvoerster van de keten van huishoudelijke winkels.