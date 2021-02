CBR begint 3 maart met wegwerken enorme achterstand in examens

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is „ontzettend blij” te kunnen beginnen met het inhalen van uitgestelde examens. Dinsdagavond maakte het demissionair kabinet bekend mensen in een reeks contactberoepen, onder wie de rijinstructeurs, vanaf 3 maart toe te staan hun werkzaamheden te hervatten. Dat betekent dat kandidaten weer rijlessen kunnen volgen en praktijkexamen mogen doen. Bij het CBR is het nog onduidelijk of dat ook geldt voor theorie-examens.