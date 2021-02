‘Ook senioren hebben meer last van somberheid’

Bijna de helft van de senioren heeft last van somberheid sinds het begin van de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. „Niet alleen bij jongeren, ook bij ouderen is de mentale gezondheid in het geding”, laat de organisatie weten in reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).