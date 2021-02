Beveiliging Capitool was niet op de hoogte van plan bestorming

De beveiliging van het Capitool was niet op de hoogte dat er plannen waren voor een massale bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari, melden Amerikaanse media. Volgens de voormalige baas van de Capitoolpolitie en de baas van de politie in de hoofdstad Washington hadden de inlichtingendiensten de informatie die bekend was niet goed doorgespeeld.