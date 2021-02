‘Niet tegen te houden dat kroegen toch opengaan’

Het lijkt slechts een kwestie van tijd te worden voordat horecazaken tegen de regels in weer opengaan voor gasten. Daarvoor waarschuwt Robèr Willemsen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), in een reactie op de persconferentie van het kabinet over het coronabeleid. Daarin werden geen versoepelingen aangekondigd voor de horeca, waardoor er voor de sector geen enkel perspectief meer zou zijn.