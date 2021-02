Technologiefondsen trekken AEX hard omlaag

De AEX-index van de Amsterdamse beurs is dinsdag fors lager geëindigd. Aandelen van chipbedrijven uit de hoofdgraadmeter werden in de uitverkoop gedaan, nu ook grote Amerikaanse techbedrijven op Wall Street hard dalen. Daarnaast was telecomconcern KPN een opvallende daler na nieuws dat een grote aandeelhouder zijn belang in het bedrijf mogelijk afbouwt.