Federal Reserve verwacht economische betere tijden in 2021

De Amerikaanse Federal Reserve verwacht dat de economische toestand in de Verenigde Staten in de loop van dit jaar verbetert. Desondanks is de Amerikaanse arbeidsmarkt nog lang niet hersteld van de neergang die de coronapandemie veroorzaakte, waarschuwde voorzitter Jerome Powell bij een tweedaagse hoorzitting voor het Congres over het beleid van de koepel van centrale banken.