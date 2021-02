Londen akkoord met latere EU-ratificatie van Brits handelsverdrag

De Britse regering stemt in met een verlenging van de deadline voor de ratificatie van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie had om een „technische verlenging” tot 30 april gevraagd omdat ze meer tijd nodig heeft om het voorlopige handelsakkoord af te ronden. Het voorlopige akkoord dat sinds 1 januari van kracht is, loopt op 28 februari af.