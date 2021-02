De militaire junta in Myanmar krijgt voor het eerst hoog bezoek. Donderdag komt de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, over de vloer, zo hebben functionarissen in de Myanmarese hoofdstad bevestigd. De Indonesische regering wil slechts kwijt dat Marsudo in Thailand is en ze nog andere landen in de regio zal bezoeken.