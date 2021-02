ProRail ziet verdere daling koperdiefstallen op spoor

Het aantal koperdiefstallen op en langs het spoor is vorig jaar verder gedaald, dankzij preventieve maatregelen tegen koperdieven. Volgens spoorbeheerder ProRail ging het om 62 koperdiefstallen, wat een historisch laag cijfer is. In 2019 werden 65 diefstallen gemeld door ProRail. In 2011 ging het nog om een piek van 516 diefstallen of pogingen daartoe.