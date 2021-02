Elk jaar ruim 50 mensen dood door voertuig te water

Elk jaar overlijden er gemiddeld meer dan vijftig mensen nadat hun voertuig te water is geraakt. Dat is 8,5 procent van het totaal aantal verkeersdoden in Nederland, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Meer dan twee derde overlijdt door verdrinking. Vooral onder de leeftijdsgroep 18- tot 24-jarigen vallen veel dodelijke slachtoffers. Het zijn voornamelijk inzittenden van personenauto’s.