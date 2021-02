Seoul treft regeling met Teheran over geblokkeerd Iraans geld

Zuid-Korea heeft met Iran een akkoord gesloten over miljarden Iraanse oliedollars die in Zuid-Koreaanse banken geblokkeerd zijn. De Verenigde Staten moeten echter ook instemmen. De Zuid-Koreaanse ambassadeur in Teheran heeft een regeling getroffen met de chef van de Iraanse nationale bank over de bestemming van het geld, maar er is niet meegedeeld wat er precies mee gedaan wordt. Het is mogelijk dat Zuid-Korea het geld niet naar Teheran overmaakt, maar rekeningen voor Iran gaat betalen.