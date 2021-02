Beter met de klas naar de kerk dan naar de bioscoop

Het is een mooi gebaar van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om kerkgebouwen open te willen stellen als tijdelijk leslokaal voor middelbare scholieren. De preses van de generale synode, ds. M. C. Batenburg, en directeur Jurjen de Groot van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN riepen daar eind vorige week toe op. Ze noemen het een sympathieke gedachte als de aangesloten gemeenten hun kerken en zalen daarvoor ter beschikking willen stellen.