President Brazilië zorgt voor onrust op financiële markten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor grote onrust gezorgd op de financiële markten in Brazilië, door het ontslaan van de topman van staatsoliebedrijf Petrobras. Het nieuws joeg beleggers schrik aan. Zij vrezen grotere overheidsbemoeienis in het Braziliaanse bedrijfsleven en inperking van de marktvrijheid in het Zuid-Amerikaanse land.