OM: Samir A. steunde 33 IS-vrouwen in Syrië

Samir A. (34), die verdacht wordt van het financieren van terrorisme, heeft volgens het Openbaar Ministerie 33 IS-vrouwen financieel ondersteund of helpen ontsnappen uit kampen in Syrië. Daarvan staan 22 op de nationale sanctielijst terrorisme, zei de officier van justitie dinsdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.