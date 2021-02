Verklaring Fed-baas Jerome Powell staat centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen zijn de ogen dinsdag vooral gericht op Jerome Powell. De Amerikaanse centralebankpresident legt later op de dag een verklaring af voor het Congres over het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed). Powell zal waarschijnlijk bevestigen het huidige stimuleringsbeleid zo lang als nodig ongewijzigd te laten om de economie en de inflatie aan te jagen. Ook houden beleggers de rentes op de obligatiemarkten in de gaten.