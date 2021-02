Opnieuw Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

De Verenigde Staten hebben maandag (lokale tijd) sancties ingevoerd tegen twee Myanmarese legerleiders. Het gaat om generaal Maung Maung Kyaw, de opperbevelhebber van de luchtmacht, en luitenant-generaal Moe Myint Tun, een bevelhebber van een afdeling van het leger die zich bezighoudt met militaire operaties in de hoofdstad Naypyidaw. De militairen zijn op een zwarte lijst gezet, waardoor onder meer hun aandelen in de VS zijn bevroren.