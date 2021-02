Veiligheidsberaad: maak juist buitenactiviteiten mogelijk

Maak bij een versoepeling van de coronamaatregelen, juist buitenactiviteiten mogelijk. Dat is logischer dan binnen meer vrij te geven. Dat advies hebben de burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gegeven. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele afschaling van de maatregelen.