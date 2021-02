Ondernemers overwegen volgende week ‘hoe dan ook’ zaak te openen

Het gonst door WhatsApp-groepen van ondernemers om de zaak „hoe dan ook te openen” volgende week, wat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag ook te melden hebben op de persconferentie. Volgens directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond Anne Schroën klinkt „de roep om opening, met of zonder toestemming van de overheid, steeds luider in ondernemerskringen”. Schroën hoort het van boekverkopers, maar ook van andere winkeliers „waar de stemmen nog radicaler zijn dan in de boekenbranche”.