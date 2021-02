EU komt met maatregelen tegen Russen die Navalni opsloten

De EU straft vier Russen die een aandeel hebben in de opsluiting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni in een strafkamp. In Brussel gaan de namen rond van de procureur-generaal, de baas van het zogeheten Onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en dat van de nationale garde.