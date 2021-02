Mbo en ho probeert diverse coronasnel- en thuistesten uit

Verscheidene instellingen in mbo en hoger onderwijs, plus de brandweer op Schiphol, gaan op vermoedelijk korte termijn grootschalige proeven doen met diverse coronasnel- en thuistesten. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ettelijke tienduizenden studenten aan gaan meedoen. Een projectleider van VWS bevestigt een bericht van de NOS daarover.