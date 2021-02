Geen vervolging in zaak drie dode mannen in Amersfoort en Arnhem

Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand in de zaak rond drie dode mannen in Arnhem en Amersfoort, omdat alle betrokkenen zijn overleden. Volgens de politie is een 53-jarige inwoner van Arnhem verantwoordelijk voor het doden van een 74-jarige man uit Amersfoort en een 55-jarige man uit Laren op 20 november 2020. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven.