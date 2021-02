Kuipers: cijfers gunstiger dan gedacht, maar speelruimte beperkt

Cijfers over de verspreiding van het coronavirus en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen zien er „aanzienlijk gunstiger uit dan we half januari hadden durven hopen”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat geeft wat hem betreft wat lucht, maar hij zegt er wel direct bij dat de speelruimte om maatregelen te versoepelen „beperkt” is.