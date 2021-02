Balzaal Paleis Het Loo krijgt nieuwe vloer van gekapte eiken

De balzaal van Paleis Het Loo in Apeldoorn krijgt een nieuwe vloer, die wordt gemaakt van het hout van de eikenbomen uit de lanen rondom het paleis. Paleis Het Loo gaat alle bomen in de monumentale lanen rondom het paleis omkappen, omdat de meeste eiken en beuken in slechte staat zijn en makkelijk kunnen omvallen. Een deel van de eikenbomen die worden gekapt is net als het paleis zelf 335 jaar oud, aldus Lauel Rahaël, coördinator tuindienst van Het Loo.