Autodealers: showroom niet te vergelijken met winkelpand

Een showroom voor auto’s is niet te vergelijken met een winkelpand, zegt autobranchevereniging BOVAG in aanloop naar de persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen van dinsdag. Daarom pleit de vereniging voor het organiseren van proefritten en een verkoopgesprek op afspraak. „Dat zou een mooie eerste stap zijn”, aldus een woordvoerder.