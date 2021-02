Oorzaak motorprobleem vrachtvliegtuig Meerssen nog niet bekend

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de motorproblemen van het vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag metalen onderdelen verloor boven Meerssen (Limburg), kort na de start vanaf Maastricht Aachen Airport. De Boeing 747-400 staat sinds de voorzorgslanding in Luik in België en blijft daar voorlopig. De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de afdeling Luchtvaartonderzoek van de politie doen onderzoek naar de oorzaak van het incident.