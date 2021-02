Zonnestudio’s verbaasd dat hotels wel open zijn en zij niet

Zonnestudio’s moeten ook snel weer open kunnen om faillissementen of gedwongen sluitingen te voorkomen. Ondernemers in de sector zijn naar eigen zeggen verbaasd dat er in het coronabeleid van de overheid voor zonnestudio’s geen uitzondering is gemaakt, terwijl hotelkamers nu wel gebruikt kunnen worden. „De werkwijze bij studio’s is vergelijkbaar, vaak zelfs strenger, dan bij de verhuur van hotelkamers.”