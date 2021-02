‘Trump zinspeelt op kandidatuur presidentsverkiezingen 2024’

Ex-president Donald Trump gaat volgens de nieuwssite Axios zondag in een toespraak in Orlando zichzelf ‘een aannemelijke presidentskandidaat’ voor de Republikeinse partij noemen. Trump is spreker bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven. Het wordt Trumps eerste publieke optreden sinds hij 20 januari het Witte Huis verliet.