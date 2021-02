Column: Held

Hoewel de sneeuw inmiddels is weggesmolten, denk ik nog regelmatig terug aan die middag, lang geleden, in een witte wereld. En aan die berg waarop ik met twee vriendinnen stond. We waren in een opwelling naar de sneeuw gereden en konden het niet laten direct bij aankomst de lift naar boven te nemen. Zo moeilijk kon skiën toch niet zijn?