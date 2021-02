Nederland wordt te warm voor muskusos

De zomers in Nederland worden te warm en duren te lang voor de muskusos. Daarom heeft dierenpark GaiaZOO in Kerkrade besloten om de laatste twee muskusossen die in Nederland te zien zijn deze week te verhuizen naar wildpark Chomutov in Tsjechië. GaiaZOO is de enige dierentuin in Nederland die muskusossen heeft gehouden.