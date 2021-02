AEX koerst af op lager begin van drukke cijferweek

Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs maken zich maandag op voor een nieuwe, drukke cijferweek. De week begint relatief rustig nu het cijferseizoen langzaam ten einde loopt. Later in de week geven onder meer de AEX-bedrijven ASMI en Wolters Kluwer nog een kijkje in de boeken en komen de economische groeicijfers uit Duitsland en de Verenigde Staten naar buiten. Ook wordt uitgekeken naar de verklaring die centralebankpresident Jerome Powell dinsdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres over het stimuleringsbeleid van de Federal Reserve.