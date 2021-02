Luchtvaartsector en chipbedrijven zetten Nikkei op winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de verkorte handelsweek. Vooral de luchtvaartmaatschappijen werden weer opgepikt door de hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis in Japan. Ook de chipbedrijven waren in trek dankzij sterke resultaten en vooruitzichten van de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien.